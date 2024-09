“Puliamo il Mondo 2024”: a San Giovanni Suergiu, studenti e comunità uniti per l’ambiente

Grande successo per l’edizione 2024 di “Puliamo il Mondo” a San Giovanni Suergiu, svoltasi venerdì 20 settembre. L’iniziativa, promossa dall’Amministrazione comunale in collaborazione con l’Istituto Comprensivo Guglielmo Marconi, ha coinvolto attivamente numerosi studenti, insegnanti e volontari locali, tutti impegnati nella cura e pulizia del loro territorio. Alcune classi hanno lavorato per ripulire l’area di Punta Trettu, uno dei luoghi più suggestivi del territorio comunale, raccogliendo una quantità significativa di rifiuti abbandonati, tra cui plastica, bottiglie e altri materiali e contribuendo così alla salvaguardia di un sito di alto valore naturalistico. Altre classi sono state invece impegnate in varie zone del centro urbano, dove, con grande dedizione, hanno ripulito parchi e piazze.

Complessivamente, l’evento ha portato alla raccolta di un’importante quantità di rifiuti, un risultato tangibile che dimostra come la collaborazione tra istituzioni, scuole e cittadini possa generare benefici concreti per l’ambiente.

«Puliamo il Mondo rappresenta un’importante occasione per educare le nuove generazioni alla tutela dell’ambiente e alla salvaguardia del nostro territorio – ha dichiarato l’assessora dell’Ambiente Camilla Melis -. La partecipazione entusiasta degli studenti e dei loro insegnanti è la prova di un impegno concreto verso la creazione di una coscienza ecologica e di cittadinanza attiva.»

L’iniziativa ha beneficiato anche del supporto delle associazioni locali, che con il loro contributo in termini di esperienza e coordinamento organizzativo hanno arricchito ulteriormente l’evento.

«La loro presenza ha reso la giornata ancora più significativa, rinforzando il messaggio di tutela delle nostre coste e dei nostri mari – ha sottolineato la sindaca Elvira Usai -. L’Amministrazione comunale esprime grande soddisfazione per il successo dell’iniziativa e ringrazia tutti coloro che hanno contribuito alla sua riuscita, dagli uffici comunali per il supporto organizzativo fino ai volontari, auspicando che questa giornata rappresenti solo una tappa di un percorso di impegno costante per la cura e il rispetto dell’ambiente.»