Sabato 28 settembre, a Carbonia, si svolgerà l’iniziativa “Camminata per le demenze”

Sabato 28 settembre, dalle ore 9.30 alle ore 12.30, a Carbonia, si svolgerà l’iniziativa “Camminata per le demenze”, che si inserisce nell’ambito del mese mondiale dell’Alzheimer. L’evento è organizzato dalla ASL Sulcis Iglesiente – Centro Disturbi Cognitivi e Demenze (CDCD) del distretto sociosanitario di Carbonia, con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale. L’obiettivo è acquisire, in tutti noi, maggiore consapevolezza sulla malattia di Alzheimer e su altre forme di demenza similari, combattendo nel contempo lo stigma che purtroppo, sovente, le caratterizza.

Il programma della manifestazione, gratuita ed aperta a tutti, si articolerà nel seguente modo:

Dalle ore 9.30 alle ore 10.00: ritrovo in piazza Roma e consegna del kit di benvenuto;

Alle ore 10.15 i saluti istituzionali del sindaco Pietro Morittu e l’inizio della camminata con un percorso cittadino di circa 4 km;

Alle ore 11.00 il rientro in piazza Roma e convegno in sala polifunzionale, ove verranno presentate le finalità dell’evento e le attività messe in atto dal Centro Disturbi Cognitivi e Demenze.

«Confidiamo in un’ampia partecipazione della cittadinanza in una salutare camminata, che rappresenta un momento di aggregazione per famiglie, bambini, ragazzi, nonni, adulti – hanno detto congiuntamente il sindaco Pietro Morittu e l’assessore dei Servizi sociali Paolo Moi – nella consapevolezza di quanto sia importante sensibilizzare la cittadinanza sui fattori di rischio che caratterizzano queste malattie e sulla necessità di prevenirle anche attraverso un corretto stile di vita. Risultano fondamentali le attività di prevenzione, diagnosi tempestiva, trattamento e assistenza. Elementi che verranno messi in rilievo dal personale del Centro Disturbi Cognitivi e Demenze territoriale.»