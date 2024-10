A Sant’Antioco Federico Mandelli ha vinto la Paradise Island 2024 di mountain bike, terzo il “sardo” Petr Dobry

Federico Mandelli si è aggiudicato, domenica a Sant’Antioco, la Gran Fondo Paradise Island di mountain bike specialità cross country.Per l’atleta della Piraz Coaching MTB Academy, il successo al termine dei 44 km con un dislivello di 1.050 metri, è arrivato col tempo di 2h00’50’’. Tra i 46 partecipanti, secondo posto per lo spagnolo Miguel Martinez (Team Atria Experts), in ritardo di appena un secondo. Terzo gradino del podio per Petr Dobry (2H05’28’’, I Due Leoni), originario della Repubblica ceca ma da anni residente a S. Antioco. Il sardo meglio classificato è stato invece il portacolori della Pul.Sar di Sarroch Andrea Manca, giunto quinto.