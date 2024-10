Domani a Iglesias al via la seconda edizione di Fun_Go

E’ tutto pronto a Iglesias per la seconda edizione di Fun_Go, tre giorni, da domani, venerdì 25, a domenica 27 ottobre, tra show cooking, degustazioni, menù a tema e passeggiate nei vicini boschi insieme a guide ed esperti micologi, per riscoprire a 360 gradi il re della tavola autunnale di cui i boschi del territorio sono ricchi.

Ideato e promosso dall’assessorato alle Attività produttive del comune di Iglesias, con il sostegno della Fondazione di Sardegna e il coordinamento organizzativo dell’Associazione Enti locali per le attività culturali e di spettacolo, domani Fun_Go prenderà il via alle 18.00 in via del Commercio con l’inaugurazione “Micomondi: funghi in vetrina”, mostra fotografica del micologo e fotografo Antonio Contin che sarà visitabile per l’intera durata della manifestazione.

Alle 18,45, in piazza Sella, il programma andrà avanti con il saluto delle autorità a cui seguirà il primo dei tre show cooking previsti durante la tre giorni: lo chef stellato Errico Recanati, titolare del rinomato Andreina di Loreto, preparerà il piatto Porcino, ostriche e lenticchie nere di Calasetta in consistenza di polvere di agnello. Ad accompagnare l’esibizione ci saranno i due presentatori, Francesco Bruno Fadda e Laura de Luna, che dialogheranno con Manolo Orgiana, autore per il web magazine Identità golose, e Francesco Sanna, agronomo funzionario dell’Agenzia Laore Sardegna.

Chiusura di giornata in musica con Fun_Go street music: Paul Verosi, ricercatore di dischi del passato che non perde mai di vista il presente, sarà il mattatore della serata “Gana de baddai”.