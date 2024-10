Domani a Iglesias la seconda giornata di Fun_Go. Si parte alle 8,30 con un trekking nei vicini boschi. In mattinata anche una lezione sui funghi

Seconda giornata domani, sabato 26 ottobre, a Iglesias per Fun_Go, cooking, art & more, seconda edizione della manifestazione che celebra il re della tavola autunnale tra show cooking, degustazioni, menù a tema, mostre e passeggiate nei vicini boschi.

La mattina si parte alle 8,30 con un trekking alla scoperta dei funghi insieme alle guide del Consorzio turistico per l’Iglesiente e il micologo Luca Urracci.

Alle 10,30 nella Sala Remo Branca del palazzo municipale, è in programma l’incontro “Growers of mushroom”. Sarà l’occasione per presentare “Growers of mushroom”, azienda agricola e biotec specializzata nella coltivazione di funghi gourmet e medicinali. In questa “lezione per tutti” i titolari racconteranno la loro esperienza, a partire dal processo di coltivazione. Introduce Daniele Reginali, assessore delle Attività produttive del comune di Iglesias.

La mattinata proporrà anche un aperitivo musicale realizzato dall’Istituto alberghiero di Monserrato, e la degustazione di birre artigianali, presentate da Nicola Perra, il tutto accompagnato dal dj set di No.One.

Il pomeriggio a partire dalle 15.00, nel Museo dell’arte mineraria, sarà proposto un curioso laboratorio di preparazione di tagliatelle curato dallo storico Pastificio Novecento di Carbonia: alla fine la pasta verrà cucinata e degustata dai partecipanti con la preziosa collaborazione di Luigi Pomata.

Alle 19.00 in piazza Sella ecco l’atteso appuntamento con lo show cooking che stavolta avrà per protagonista Cristina Bowerman (una stella Michelin, tre forchette Gambero Rosso) che cucinerà Capelli d’angelo in brodo di funghi, vongole e prosciutto. Durante la preparazione, saranno con lei i presentatori Francesco Bruno Fadda e Lara De Luna che dialogheranno dialogare con il micologo Luca Urracci e la food writer Giulia Salis.

Per tutta la durata della manifestazione in piazza Municipio e piazza Lamarmora sono allestiti gli stand espositivi di prodotti Bio e Pat e quelli dei produttori micologici. Prevista anche tanta musica con le marching band in arrivo da tutta la Sardegna e le proposte culinarie dei ristoratori della zona con “Street o seat”, la formula che permette di scegliere se degustare le prelibatezze a base di funghi in piedi o pure comodamente seduti.

Fun_Go è ideato e promosso dall’assessorato delle Attività produttive del comune di Iglesias, con il sostegno della Fondazione di Sardegna e il coordinamento organizzativo dell’Associazione Enti locali per le attività culturali e di spettacolo