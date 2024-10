A Carbonia si festeggiano i 30 anni della Spakkaruote Sud West Sardinia con il downhill “Grand Prix Monte Leone”

L’attesa del nuovo ricco week end ciclistico in Sardegna è tutta per la 30° edizione del Gran Prix Monte Leone, gara di downhill organizzata dal Team Spakkaruote di Carbonia che in questa stagione festeggia i suoi primi 30 anni di intensa attività.

La pista di Monte Leone ospiterà una nuova ricca edizione della gara di downhill, che a detta degli organizzatori, pare addirittura la più longeva al mondo, non avendo fatto registrare stop neppure in periodo Covid. La festa per il trentennale del club sarà impreziosita dalla presenza di Davide Palazzari, big della disciplina, miglior italiano in Coppa del Mondo e pluri campione italiano 2021, 2023 e 2024. La gara sarà inoltre valida come terza prova del Gran Prix Down Hill 2024 della Federazione Ciclistica Italiana e si correrà nella ormai famosa pista spettacolo a due passi dal centro di Carbonia. Il tracciato, aggiornato ogni anno con accuratezza e diverse novità dagli organizzatori, è ancora una volta ricco di salti spettacolari, tratti di pietraia e curve paraboliche. Ingredienti che regaleranno ancora una volta un’esperienza unica e adrenalinica a tutti i partecipanti che pedaleranno in sicurezza, immersi nel parco di Monte Leone, nella sua macchia mediterranea e nei suoi pini secolari.

L’evento ha il patrocinio del comune di Carbonia. «Sarà una bellissima domenica all’insegna di uno sport, il downhill, che ha portato la città di Carbonia alla ribalta nazionale grazie in particolar modo al nostro rider, il fuoriclasse Davide Palazzari, pluridecorato campione italiano di questa specialità. Nella pista di Monte Leone gli atleti saranno protagonisti di performance altamente spettacolari, affrontando curve paraboliche con salti mozzafiato», ha dichiarato l’assessora dello Sport Giorgia Meli.

Alle ore 9. il via alle prove libere, la prima manche si svolgerà alle ore 11.00, la seconda alle 13.00.

La domenica ciclistica sarà però dedicata anche ai Giovanissimi. Sassari ospiterà, infatti, il Campionato Regionale Team Relay di categoria. Organizza la Fausto Coppi ’72 all’interno del ciclodromo comunale, dove si pedalerà su un percorso misto asfalto e sterrato con ostacoli naturali e artificiali. Partenza alle ore 10.

Infine, sempre domenica, spazio anche al ciclocross. Sarroch sarà infatti sede del 3° “Trofeo Forada Is Olias”. La gara, riservata alle categorie giovanili è organizzata dal locale Veloclub lungo un tracciato di 2,4 km che prevede, all’interno del ciclodromo comunale, un tratto di asfalto e numerosi ostacoli naturali e artificiali. Partenza alle ore 10.00.