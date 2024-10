Circa 7.000 pratiche per il riconoscimento dell’invalidità ferme per la paralisi delle commissioni competenti alla Asl Sulcis Iglesiente. E’ gravissima l’emergenza, denunciata a più riprese ma ancora oggi irrisolta ormai da alcuni anni, che ha determinato una situazione insostenibile e inaccettabile. Stamane, davanti agli uffici della Asl Sulcis Iglesiente siti in via della Costituente, a Carbonia, si è svolta l’ennesima manifestazione di protesta pacifica di alcune decine di cittadini provenienti da diversi Comuni del territorio, alla quale ha partecipato anche don Antonio Mura, responsabile dell’Ufficio della Pastorale sociale e il lavoro della diocesi di Iglesias.

Al termine della manifestazione di protesta, una delegazione è stata ricevuta dai rappresentanti della Asl, che hanno assunto l’impegno a concordare un incontro con la direttrice dott.ssa Giuliana Campus per un esame della situazione che viene seguita con grande attenzione anche dai sindaci dei comuni del territorio, che hanno incontrato a più riprese i vertici della Asl..

Vediamo la interviste con uno dei manifestanti, Nicola Piras, rappresentante del Comitato di Buggerru, e don Antonio Mura, responsabile dell’Ufficio della Pastorale sociale e il lavoro della diocesi di Iglesias.