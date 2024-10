A Sardara, venerdì 25 ottobre, si svolgerà l’assemblea della provincia del Medio Campidano di Sardegna al centro venti20

A Sardara venerdì 25 ottobre, alle ore 17.30, presso la sala convegni delle Antiche terme, si svolgerà l’assemblea della provincia del Medio Campidano di Sardegna al centro venti20, si parlerà di cosa sta avvenendo nel territorio, di energia, sanità, trasporti, ma anche di cosa avviene in Consiglio regionale, nei vari Comuni, e cosa succederà alle prossime elezioni provinciali e politiche.

In questa occasione, verranno eletti gli organi provinciali del movimento, infatti verrà ratificato il coordinatore provinciale e si terrà la nomina dei componenti dell’assemblea.

L’obiettivo di questa iniziativa è anche quello di raccogliere proposte su tematiche cruciali come economia, ambiente e salute, per costruire un piano d’azione condiviso.