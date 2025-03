Nasce lo Sportello d’Ascolto di Sinistra Futura Carbonia, sarà attivo tutti i mercoledì, dalle ore 17.00, presso “La casa del Popolo” in via Barbagia

Sinistra Futura è nata con l’obiettivo di mettere al centro le persone e le comunità, pensando che l’unico modo di fare di fare politica è mettersi in ascolto, comprendere le necessità di chi vive quotidianamente le problematiche e le sfide del nostro territorio, sentire le voci di tutti, agire INSIEME per costruire un futuro migliore. Per questi motivi, la sezione di Carbonia ha voluto dare vita a un’azione più concreta, con l’apertura del suo Sportello d’Ascolto, un nuovo servizio volto a promuovere un dialogo costante con la nostra comunità, un canale diretto tra il partito e i cittadini.

Lo Sportello d’Ascolto sarà attivo tutti i mercoledì, dalle ore 17.00, presso “La casa del Popolo”, in via Barbagia, per accogliere tutti i cittadini che desiderano esprimere le loro preoccupazioni, suggerimenti e richieste, dando possibilità a chiunque lo desideri di confrontarsi con il partito su temi locali, regionali e nazionali.

«La nostra idea di politica è aperta, partecipativa, vicina alla gente, in grado di ascoltare e saper rispondere ai bisogni concreti delle persone – si legge in una nota della segreteria -. Siamo convinti che oltre alla conoscenza dei problemi reali l’ascolto delle proposte dei cittadini non possa che contribuire a rafforzare il nostro programma politico per la città.»