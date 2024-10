Anche quest’anno i festeggiamenti in onore di Santa Greca stanno registrando una straordinaria partecipazione. Ancora una volta Decimomannu è stato il centro della sacralità, una componente assai importante in un momento non sereno per tutta la comunità. A suggellare questo momento solenne sono state le funzioni religiose, in particolar modo quella della domenica, in una chiesa gremita.

L’omelia celebrata dal vescovo di Cagliari, mons. Giuseppe Baturi, ha raggiunto un momento elevato, quando il pensiero è andato ai tanti conflitti in corso, in special modo a quello in Medio Oriente e a quello russo-ucraino.

Il prelato, ancora una volta, facendo sue le parole di Papa Francesco, ha chiesto ai fedeli di pregare la Vergine Maria, affinché attraverso la sua intercessione possano avere termine tutti i conflitti che tante devastazioni e morti hanno causato e continuano a causare.

A supportare quanto affermato da mons. Giuseppe Baturi nella sua omelia, anche il parroco don Andrea, rivolgendosi ai fedeli, non ha mancato di sottolineare il momento così delicato e terribile e che la preghiera è molto importante.

Altri momenti importanti della Festa di Santa Greca sono la Santa Messa della Separazione della Reliquia e della Svestizione.

La parte religiosa culminerà domenica 6 ottobre, con la processione di Santa Greca e N.S. del Rosario.

Il programma dei festeggiamenti prevede anche numerosi appuntamenti musicali.

