Barracelli a Villamassargia, giurano in nove. La sindaca Debora Porrà: «Compagnia operativa dopo quasi 70 anni»

Dopo un’assenza che risale agli anni Cinquanta, la Compagnia barracellare del comune di Villamassargia torna a prestare servizio e acquisisce piena operatività.

A seguito degli adempimenti amministrativi previsti e del giuramento formale avvenuto nella sede dell’Ente in piazza Pilar, in data 11 ottobre è stata ufficializzata l’immissione in servizio nella Compagnia barracellare di nuove nove unità che saranno guidate dal capitano Fulvio Loi.

A tal fine è stato anche firmato il relativo decreto della Sindaca che sarà pubblicato all’Albo pretorio online.

La Prefettura di Cagliari, in accordo con il Comune, ha così deciso di abilitare come agenti di pubblica sicurezza un primo gruppo di barracelli qualificati, in modo da poter partecipare a due importanti eventi: la processione in onore della Madonna del Pilar e San Ranieri che si tiene questo pomeriggio e la Sagra delle Olive, prevista la prossima settimana.

«Auguro a ciascun membro un buon lavoro – ha dichiarato la sindaca Debora Porrà – ed esprimo a nome di tutta la giunta la massima soddisfazione per il fatto che la Compagniabarracellare sia attiva in concomitanza di due momenti fondamentali per la nostra comunità.»

Successivamente sono previste altre cerimonie di giuramento al fine di mettere in servizio gli altri componenti, a discrezione della tempistica determinata dalla Prefettura.

La costituzione della Compagnia che è una antica istituzione pubblica rurale tipica della Sardegna «è un modo per salvaguardare la storia e la tradizione del paese, ma non solo – ha ricordato la sindaca di Villamassargia -. I barracelli saranno impegnati in attività di prevenzione, a supporto delle manifestazioni civili e religiose, oltre che nella tutela dei beni pubblici come il monumento naturale S’Ortu Mannu».