Carbonia: apertura straordinaria dei cimiteri comunali fino al 4 novembre con orario continuato

Da martedì 29 ottobre a lunedì 4 novembre 2024, l’apertura sarà con orario continuato dalle ore 7.30 alle ore 17.00.

Per qualunque necessità è a disposizione la società Somica, concessionaria dei servizi cimiteriali, che ha un ufficio preposto in loco.

Per agevolare il traffico in via del Cimitero, dal 30 ottobre fino al 3 novembre sono previste modifiche alla viabilità. Con l’ordinanza 115 del 25 ottobre 2024, dalle ore 8.00 alle ore 19.00 sono stati istituiti il senso unico di marcia dei veicoli, nella direzione da via Medadeddu verso Medau Is Lampis, e il divieto di sosta nel lato sinistro, nel tratto di fronte al piazzale centrale. Sarà apposta l’adeguata segnaletica stradale.