Lorenzo Spiga (FNP CISL): «Perché iniziare i lavori negli uffici postali alla vigilia del pagamento delle pensioni?»

Il Sulcis Iglesiente è allo sbando: chiudono le fabbriche, la sanità è allo sfascio, gli anziani lasciati soli alle difficoltà della vita quotidiana, la politica inesistente, e ora?

Ci si mettono anche le Poste Italiane!

Mi dicono che è pratica costante chiudere gli uffici per lavori interni e lasciare che la gente non possa ritirare la sua pensione e fare le cose che di solito fanno tutti i giorni in quegli uffici.

È successo a San Giovanni Suergiu, e tra un po’ accadrà anche a Calasetta, paese nel Sulcis Iglesiente, dove è stata decretata la chiusura per lavori dal 30 ottobre al 14 novembre.

Questi, infatti, verranno dirottati a 13 km di distanza, nella località di Sant’Antioco.

È assurdo, chi sono gli intelligenti che non capiscono che i poveri pensionati da sempre prendono la pensione il 1 del mese?

Come faranno quelli che non potranno spostarsi perché non hanno un mezzo?

Dovranno pagare qualcuno per farsi portare allo sportello, anche solo per ritirare qualche soldo!

È pazzesco che nessuno recrimini o condanni questo scempio e tutto nel più totale silenzio.

Mi chiedo cosa ne pensi la politica del Sulcis Iglesiente e dove sono i primi cittadini che permettono certe cose, senza muovere un dito.

Non c’era forse un’altra soluzione a questo problema?

Non si poteva proprio fare diversamente facendo magari slittare i lavori a dopo la data del ritiro delle pensioni?

O effettuare comunque i lavori, preparandosi ed allestendo almeno l’attività del ritiro delle pensioni in altri locali adeguati in modo da non lasciare la gente senza i suoi soldi?

Ma pare che a questi intelligenti non freghi nulla dei problemi degli anziani!

Tanto già lottano per altre burocrazie, come sanità e tante altre cose di cui ho già ampiamente parlato in precedenza e in altre sedi…problema in più,

problema in meno..

Condanniamoli anche a questo! Tanto ormai peggio di così.

Lorenzo Spiga

Segretario Generale FNP CISL del Sulcis Iglesiente