Da domani a domenica “Sardegna avamposto d’Europa”, l’evento principale della ventunesima edizione delle Giornate Nazionali di Archeologia Ritrovata

Fine settimana nel segno di “Sardegna avamposto d’Europa”, l’evento centrale della ventunesima edizione delle Giornate Nazionali di Archeologia Ritrovata promosse dall’associazione Gruppi Archeologici d’Italia (G.A.I.): una manifestazione nata nel 2004 (e più volte insignita della Medaglia del Presidente della Repubblica) con l’obiettivo di avvicinare il pubblico alla conoscenza del territorio e valorizzare i siti meno conosciuti, e che si snoda in ottobre fra le diverse regioni in cui operano gli oltre settanta gruppi archeologici aderenti al G.A.I.

Le Giornate Nazionali di Archeologia Ritrovata adottano per ogni edizione una diversa località in cui tenere il loro evento “simbolo”: quest’anno la scelta è ricaduta su Cagliari e al Gruppo Archeologico Karalitano (GAK) – fondato nel 2018 e presieduto da Maria Spanedda – è stato affidato il compito di organizzare l’iniziativa che da domani – venerdì 11 ottobre – a domenica 13, vedrà la partecipazione di circa ottanta appassionati e studiosi di archeologia in arrivo dalla Penisola; una tre giorni fitta di appuntamenti, visite guidate ad alcuni tra i siti meno conosciuti del capoluogo sardo ed escursioni a Barumini e Nora, promossa con il patrocinio della Regione Autonoma della Sardegna, del Comune di Cagliari, della Città Metropolitana di Cagliari, della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna, dell’Università degli Studi di Cagliari, della Fondazione di Sardegna, della Fondazione Barumini Sistema Cultura e del Comune di Pula.