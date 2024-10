In collaborazione con la Comunità Palestinese della Sardegna e l’Associazione di Amicizia Sardegna – Palestina, la sezione PCI di Portoscuso e la Federazione PCI Sulcis Iglesiente organizzano un incontro di sensibilizzazione sulla questione Palestinese in data venerdì 11 ottobre 2024, alle ore 17:30, presso la sala F.lli Fois.

Svilupperemo una riflessione a partire dal documentario The Black Friday, di 26 minuti, di Yousef Nateel.

La cittadinanza e tutte le organizzazioni politiche, sindacali e culturali progressiste e democratiche sono invitate a partecipare. Promuoviamo la pace in tutto il medio oriente!

PCI Portoscuso

Federazione PCI Sulcis Iglesiente