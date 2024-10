Il carboniense Carlo Savoca, ha premiato i vincitori del titolo costruttori della Moto 3, Moto 2 e MotoGp, in Giappone

Carlo Savoca, 44 anni, cittadino di Carbonia, lo scorso weekend (4-5-6 ottobre), è salito sul palco del Motul Grand Prix del Giappone per premiare i vincitori del titolo costruttori della Moto 3, Moto 2 e MotoGp.

«La presenza di Carlo Savoca in un palcoscenico sportivo internazionale di tale livello dà lustro e prestigio alla città di Carbonia in tutto il mondo ed è per noi un motivo di orgoglio poter vedere un nostro concittadino realizzare i suoi sogni e le sue ambizioni professionali dopo tanti anni di studio», ha detto il sindaco Pietro Morittu.

Carlo Savoca è il Chief Marketing Officer di Motul Asia Pacific.

Ha iniziato la sua carriera in Motul Asia Pacific nel 2017, ricoprendo il ruolo di General Manager dell’entità commerciale indonesiana. Prima di entrare in Motul, ha svolto il ruolo di Performance Improvement Director presso L’Oréal. Carlo ha conseguito due master in Management e Ingegneria meccanica.

A Carlo Savoca vanno le congratulazioni di tutta l’Amministrazione comunale.