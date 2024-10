E’ stato pubblicato il bando denominato “Giovani Vispi” (Voucher iscrizione sport per l’inclusione), un intervento realizzato in collaborazione tra la Regione Sardegna – tramite l’Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport – e il Coni Sardegna. Anche l’Amministrazione Comunale di Carbonia, per voce dell’assessore dello Sport Giorgia Meli, plaude al varo di “un’importante misura regionale finalizzata alla copertura dei costi per iscrizione e frequenza relativi ad attività sportive da svolgersi in società e associazioni sportive dilettantistiche regolarmente affiliate al Coni o al Cip”.

La Regione ha demandato al Comitato regionale del Coni l’attuazione del progetto che prevede il riconoscimento di voucher – del valore massimo di 250 euro – destinati ai giovani fra gli 11 e i 19 anni compiuti, residenti in Sardegna e con reddito Isee del nucleo familiare fino a 20.000 euro. La scadenza del bando è prevista per il 6 novembre 2024.