Forza Italia sugli Oss: «Bene i cantieri ma facciamo scorrere tutte le graduatorie»

«Siamo per il lavoro e per la famiglia, non potremmo mai essere contro i cantieri. Ma siamo anche per tutelare i diritti degli Oss e degli infermieri che sono nelle graduatorie delle aziende sanitarie e che non devono essere danneggiati dagli effetti di provvedimenti che nascono con buoni propositi.»

Lo ha detto Giuseppe Talanas a nome di Forza Italia ufficializzando la posizione del gruppo azzurro in Consiglio regionale. «Chiediamo – ha aggiunto – la verifica della capacità assunzionale e il fabbisogno di Oss e personale infermieristico in ciascuna Azienda e/o presidio Sanitario. Chiediamo l’immediato scorrimento delle graduatorie. Vogliamo anche che gli idonei siano informati sulla tempistica delle assunzioni, così da dare piena dignità a ciascun lavoratore.»

Per Piero Maieli «è in ballo il futuro dei lavoratori ancora senza impiego, circa 2mila, ma anche la qualità del sistema sanitario sardo», mentre il capogruppo Angelo Cocciu ha insistito sulla dotazione finanziaria: «Se le aziende sanitarie hanno bisogno di denaro siamo disponibili a fare la nostra parte, come sempre. La nostra opposizione alla giunta Todde è ferma ma leale. E collaborativa sui provvedimenti che condividiamo; siamo per i cantieri ma siamo, soprattutto, per rispettare le graduatorie e dare risposte definitive a chi ha superato il concorso».

Il consigliere Ivan Piras ha aggiunto: «Uno dei problemi delle aziende sanitarie è anche la mancanza di personale amministrativo, che chiaramente rallenta la parte burocratica e anche le assunzioni».

Piero Maieli ha ricordato che alla fine della scorsa legislatura «la Giunta stanziò due milioni di euro per Ares come fondo per i precari della Sanità che avevano lavorato nel periodo Covid. E’ l’occasione buona per chiedere dove sono finiti questi fondi e per erogarli a favore dei legittimi destinatari».