Il comune di Carbonia ha partecipato al bando regionale per interventi di riqualificazione degli impianti sportivi cittadini per un importo di 1.500.000 euro

L’Amministrazione comunale ha presentato la domanda di finanziamento alla Regione Sardegna per importanti interventi di riqualificazione degli impianti sportivi cittadini per un importo complessivo pari a 1.500.000 euro.

Il comune di Carbonia ha partecipato al bando indetto dalla Regione Sardegna chiedendo istanza di finanziamento di 1.000.000 di euro per la realizzazione dei lavori di riqualificazione del complesso sportivo via Balilla (Palazzetto e Pattinodromo) e di 500.000 euro per gli interventi di riqualificazione dell’impianto sportivo “Dettori” di via dello Sport, con un cofinanziamento globale di oltre 200mila euro.

«Con la partecipazione al bando Sport riguardante due strutture cittadine si conferma ancora una volta la volontà e la capacità dell’Amministrazione comunale, come previsto nelle nostre linee di mandato, di intercettare tutte le possibili linee di finanziamento messe in campo dalla Regione, dallo Stato e dagli avvisi europei», ha detto il sindaco Pietro Morittu.

Soddisfazione è stata espressa congiuntamente dall’assessore dei Lavori pubblici Manolo Mureddu e dall’assessora dello Sport Giorgia Meli, che hanno «ringraziato gli uffici comunali per aver portato avanti con la consueta solerzia, tempestività e abnegazione le pratiche amministrative, seguendo le linee di indirizzo politico. Gli interventi previsti per la cittadella sportiva di via Balilla consistono nella climatizzazione ed efficientamento energetico del palazzetto e nella riqualificazione del pattinodromo e della balaustra, mentre gli interventi sul Dettori verteranno sulla riqualificazione della pista di atletica».