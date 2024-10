Venerdì 18 ottobre, il palazzetto dello Sport di via delle Cernitrici, a Carbonia, ospiterà il progetto “NoDipendenze Vivi Libero…”

Venerdì 18 ottobre, dalle ore 9.30 alle ore 13.30, il progetto “NoDipendenze Vivi Libero…” farà tappa al palazzetto dello Sport di via delle Cernitrici in Carbonia.

La manifestazione, organizzata dall’A.S.D. Sport e Salute nell’ambito del progetto No Dipendenze 2023-2024” realizzato grazie al contributo della Regione Sardegna, è patrocinata dal comune di Carbonia.

La campagna di sensibilizzazione “NoDipendenze” è rivolta agli studenti delle scuole primarie e secondarie cittadine.

Per l’occasione, all’interno del palazzetto dello Sport, verrà allestito il “Villaggio No Dipendenze”, pensato come un grande contenitore che ospiterà giovani, adolescenti, studenti e famiglie. Un “villaggio delle alternative” ricco di momenti informativi, animativi, artistici e sportivi che invitano i visitatori alla riflessione sui danni provocati dall’uso/abuso di sostanze e strumenti elettronici, proponendo alternative ad essi.

Sono previste mostre, esibizioni, stand educativi, laboratori ludici e didattici, attività artistiche e sportive, bike trial.

Ospite della giornata sarà Nicola Virdis “Nerd” da Italia’s Got Talent.