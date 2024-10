Grande partecipazione di studenti al Palazzetto dello sport di via delle Cernitrici, a Carbonia, per l’evento “No Dipendenze Vivi Libero…”

Grande partecipazione di studenti delle scuole primarie e secondarie cittadine, questa mattina, al palazzetto dello sport di via delle Cernitrici, a Carbonia, alla tappa carboniense dell’evento “No Dipendenze Vivi Libero…”.

La manifestazione, organizzata dall’A.S.D. Sport e Salute nell’ambito del progetto No Dipendenze 2023-2024” realizzato grazie al contributo della Regione Sardegna, è patrocinata dal comune di Carbonia.

All’iniziativa hanno preso parte anche il sindaco Pietro Morittu e le assessore dello Sport e della Pubblica istruzione Giorgia Meli e Antonietta Melas, che hanno messo in luce congiuntamente «l’importanza di ospitare nella nostra città il “Villaggio No Dipendenze”, pensato come un grande contenitore per giovani, adolescenti, studenti e famiglie al fine di sensibilizzare la cittadinanza sui danni provocati dall’uso/abuso di sostanze e strumenti elettronici, proponendo alternative ad essi. Una mattinata formativa con la presenza di mostre, esibizioni, stand educativi, laboratori ludici e didattici, attività artistiche e sportive, bike trial».

Ospite della giornata è Nicola Virdis “Nerd” da Italia’s Got Talent.

La direzione artistica è affidata ad Alex Musa, l’introduzione a cura di Gianluca Medas e Claudia Tronci.