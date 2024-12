Domani, a Villacidro, va in scena il talento, con una competizione artistica aperta e dedicata ai bambini

La consulta dei giovani di Villacidro e Il club di Jane Austen Sardegna hanno organizzato la prima edizione di “Talent Kids”: una competizione artistica dedicata ai bambini e alle bambini tra i 5 e i 13 anni. Danza, musica, recitazione e musica le categorie in cui i bambini dovranno cimentarsi esibendosi domani, venerdì 27 dicembre, dalle ore 17.30, al teatro don Bosco in via Asproni, a Villacidro. I piccoli virtuosi saliranno sul palco e si contenderanno il premio di “miglior talento” della cittadina, giudicati da tre esperti: Claudia Tronci (maestra di danza, conduttrice e coreografa), Federica Putzolu (maestra di canto e componente della nota band “Le Balentes”) e Matteo Porru (scrittore, giornalista e sceneggiatore).

A condurre e ad arricchire la serata con interventi musicali sarà la cantautrice Claudia Aru.

L’idea che ha guidato la consulta dei giovani e il club di Jane Austen Sardegna è stata quella di mettere al centro i bambini, i ragazzi e la loro creatività, permettendo a tutti e tutte coloro che si sono iscritti di sentirsi protagonisti e liberi di poter esprimere il loro modo di essere attraverso le forme dell’arte.

La serata è aperta al pubblico. L’ingresso è libero e gratuito.

L’evento è patrocinato e sostenuto dalla Regione Sardegna – Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo.