Il 10 ottobre si celebra in tutto il mondo il World Health Mental Day – Giornata Mondiale della Salute Mentale – con l’obiettivo di aumentare la consapevolezza sui problemi di salute mentale in tutto il mondo e mobilitare gli sforzi a sostegno della salute mentale. La Giornata è promossa dalla World Federation of Mental Health – Federazione Mondiale della Salute Mentale – e supportata dall’Organizzazione mondiale della Sanità (OMS).

Per celebrare tale giornata, i Servizi della Salute Mentale della Asl Sulcis Iglesiente hanno organizzato un evento, aperto a tutta la cittadinanza, che rappresenta un’ occasione per sensibilizzare l’opinione pubblica riguardo alle problematiche legate alla salute mentale e per promuovere l’importanza di un approccio attento e consapevole nei confronti del benessere emotivo, psicologico, sociale.

Questo evento rappresenta un’opportunità affinché sempre più persone possano avvicinarsi alla tematica della salute mentale, acquisendo maggiore consapevolezza sui disturbi psicologici, psichiatrici e sui modi per prevenirli e curarli.

L’evento sarà aperto a coloro che vorranno partecipare, dalle 8,30 alle 14,00, presso la “Sala Blu” del Centro Culturale di Iglesias. Ingresso libero.