Medea (Gruppo Italgas) porta il metano a Sant’Anna Arresi: il 12 ottobre incontro con l’Amministrazione comunale e i cittadini

Il metano arriva anche a Sant’Anna Arresi. Medea, società del Gruppo Italgas attiva nella distribuzione del gas in Sardegna dal 2018, ha completato i lavori per la costruzione della rete di distribuzione che si estende per oltre 13 chilometri.

«Il comune di Sant’Anna Arresi, quale comune capofila, ha agito da elemento trainante nel faticoso iter burocratico, avviato dagli Uffici sin dal 2006, con la partecipazione al bando per la metanizzazione e, a seguire, con le varie fasi della progettazione con il progetto esecutivo del 2012 e le diverse perizie di variante dei lavori, sino alla successiva realizzazione dell’opera.

L’auspicio è che questo percorso, sicuramente tortuoso ma portato a termine grazie all’intervento di Medea e del Gruppo Italgas, possa finalmente produrre i suoi benefici per la popolazione e per le attività produttive in un’ottica di crescita economica e sociale della comunità arresina», ha detto il sindaco di Sant’Anna Arresi, Paolo Luigi Dessì.

Un’opera attesa da tempo dai cittadini e dagli operatori economici, diventata realtà grazie allo spirito di collaborazione con l’Amministrazione comunale e i residenti.

In occasione della messa in esercizio della rete, sabato 12 ottobre, alle ore 18.00, Medea incontrerà i cittadini nella sala consiliare del Municipio e accenderà simbolicamente la tradizionale fiaccola collegata alla rete di distribuzione, dando ufficialmente inizio alla distribuzione del metano in città.

L’evento pubblico avrà lo scopo di illustrare:

• i vantaggi dell’utilizzo del metano, fonte sicura, affidabile e più economica delle altre impiegate sull’isola;

• le modalità operative adottate dall’azienda nella gestione del servizio, con particolare riferimento alle tecniche di monitoraggio e sorveglianza delle condotte;

• gli incentivi che la società mette a disposizione per favorire l’allacciamento alla rete, sia quelli diretti, sia quelli accordati attraverso le società di vendita che operano in Sardegna.

Nel corso dell’incontro, Medea presenterà anche Picarro Surveyor, la tecnologia più all’avanguardia nel campo delle attività di monitoraggio delle reti gas.