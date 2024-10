Ospedale Sirai di Carbonia: donazione di parrucche alle pazienti oncologiche

Un importante progetto regionale promosso dalla Rete dei parrucchieri sardi per la donazione di parrucche alle pazienti in trattamento chemioterapico: ieri 15 ottobre 2024 nell’Unità operativa di Oncologia dell’ospedale Sirai di Carbonia le pazienti sono state invitate in un temporaneo “salone di bellezza” dove, con la consulenza di parrucchieri volontari e aderenti all’iniziativa, hanno ricevuto in dono le parrucche più adatte al proprio stile. Un piccolo gesto, un dono che aiuta le donne a superare meglio l’impatto emotivo legato alla perdita dei capelli durante la chemioterapia.