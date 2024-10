Sabato 12 ottobre, presso la Sala Rossa del Centro Culturale, a Iglesias, verrà presentato il progetto “Islas del Mar”

Domani, 12 ottobre 2024, alle ore 11.30, presso la Sala Rossa del Centro Culturale, a Iglesias, si terrà una conferenza stampa per la presentazione ufficiale del progetto “Islas del Mar” e del documentario identitario dedicato al nostro territorio. Il progetto “Islas del Mar” è un’iniziativa che mira a valorizzare il nostro patrimonio naturalistico e culturale, promuovendo il territorio attraverso un’ottica sostenibile e inclusiva.

Durante la conferenza stampa, verranno illustrate le principali tappe del progetto, i suoi obiettivi e le prospettive di sviluppo per il futuro.

Inoltre, sarà presentato un documentario identitario che racconterà la storia e le tradizioni del nostro territorio, con l’obiettivo di rafforzare il legame tra la nostra comunità e il ricco patrimonio culturale che ci contraddistingue.

La partecipazione a questo evento sarà un’opportunità per conoscere in anteprima le iniziative legate al progetto e condividere momenti di confronto e riflessione sullo sviluppo del territorio.