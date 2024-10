Si acuisce la crisi alla Sider Alloys, i Sindacati hanno proclamato lo sciopero per lunedì 14 ottobre

Si acuisce la crisi alla Sider Alloys. Segreterie Territoriali FIOM, FSM, UILM e CUB Sardegna Sud-Occidentale e Sulcis Iglesiente hanno proclamato lo sciopero per lunedì 14 ottobre.

«Dopo il mancato pagamento del welfare, del fondo pensione, della sanità integrativa, adesso c’è anche il ritardo nel pagamento degli stipendi, ed il licenziamento delle lavoratrici della mensa in conseguenza del mancato pagamento degli appalti; il governo prenda atto della inaffidabilità dell’azienda – si legge in una nota diffusa alcuni minuti fa dalle organizzazioni sindacali dei metalmeccanici -. Lunedì mattina sarà sciopero. Si è tenuta in data odierna l’assemblea dei lavorator Sideralloys e GMS, in cui, tra gli altri argomenti, si è messa in evidenza la grave crisi che investe la società Sideralloys, in conseguenza del mancato rispetto del rilancio della fabbrica. In attesa di una auspicata e urgente convocazione al MIMIT, si è discusso dell’inesistente piano industriale, che costringe lavoratrici e lavoratori a vivere nell’assoluta precarietà. Da una parte si chiedono finanziamenti a garanzia pubblica, dall’altra si proroga la cassa integrazione ordinaria e non si pagano gli stipendi dovuti ai lavoratori, nei tempi previsti.»

Nella stessa assemblea è stata evidenziata la gravissima in cui si trovano le lavoratrici della mensa, le quali hanno ricevuto il benservito dall’azienda di appartenenza, in conseguenza del mancato pagamento dell’appalto della mensa. Una situazione intollerabile, che deve essere assolutamente superata.

FIOM, FSM, UILM e CUB in accordo con l’assemblea generale tenuta oggi, hanno proclamano lo stato di agitazione e la conseguente assemblea in sciopero ai cancelli della fabbrica, a partire da lunedì 14 ottobre 2024 dalle ore 7,00.