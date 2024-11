25 novembre: il comune di Carbonia celebra la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne

Oggi è la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Un’emergenza, una piaga che purtroppo continua a registrare numeri drammatici con madri, sorelle e figlie che subiscono violenze, soprusi e abomini.

«Ciò ci induce a riflettere ma nel contempo a mettere in campo – ciascuno per le proprie prerogative e competenze – azioni di prevenzione e protezione, ribadendo in modo perentorio il No alla violenza contro le donne – ha detto il sindaco Pietro Morittu -. Su questo fronte il comune di Carbonia è presente e ha intrapreso, in collaborazione con i vari soggetti a ciò preposti, specifiche azioni di prevenzione e protezione delle donne. A cominciare dal Protocollo di intesa interistituzionale per il funzionamento della rete antiviolenza, recentemente siglato. Uno strumento che mira a contrastare ogni forma di violenza, compresa quella assistita e/o subita dalle persone minorenni, la violenza domestica e la violenza nelle relazioni di intimità. Consapevoli che tutto questo non sarà mai abbastanza per contrastare e prevenire le violenze di genere, è nostro intendimento mantenere sempre alta la guardia e garantire il nostro massimo sostegno e supporto a tutte le donne vittime di episodi che dobbiamo assolutamente scongiurare, prevenire e contrastare.»