Antonietta Cadeddu, 100 anni portati con una straordinaria lucidità, da 80 anni in Toscana, non ha mai dimenticato la “sua” Carbonia

Il 9 ottobre 1924 nasceva a Serbariu Antonietta Cadeddu, figlia di Giovanni e Giustina Marras. Trascorsa l’infanzia a Barbusi con la sorella Mariuccia, nata l’8 dicembre 1926, Antonietta ha poi vissuto a Carbonia, nei primi anni della fondazione della nuova città, in via Sebastiano Satta 4, ma per amore, all’età di vent’anni, lasciò Carbonia per raggiungere il fidanzato, Pietro Malcotti, a Pognana, borgo del comune di Fivizzano, in provincia di Massa Carrara, dopo un viaggio travagliato durato ben sei giorni.

La famiglia s’è presto allargata, con l’arrivo di 6 figli che hanno poi portato 8 nipoti e 9 pronipoti.

Antonietta Cadeddu, dopo aver festeggiato il traguardo del secolo di vita il 9 ottobre scorso nella sua casa di Pognana, e ben otto anni di lontananza dalla “sua” Sardegna, ha deciso di continuare i festeggiamenti con la sorella Mariuccia e tutti i parenti a Carbonia.

Questa sera ho incontrato Antonietta Cadeddu e la sorella Mariuccia, nell’abitazione di corso Iglesias, dove ho raccolto una bellissima testimonianza di una neo centenaria che ottant’anni fa lasciò Carbonia per amore e – ha confessato – sente sempre tanta nostalgia della sua terra natìa.

Giampaolo Cirronis