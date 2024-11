Il Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna ritorna a Venezia per la VII edizione della Bitesp

Il Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna ritorna alla Bitesp, la Borsa internazionale del turismo esperienziale in programma dal 25 al 26 novembre 2024 a Venezia.

Presso l’area fieristica della Stazione Marittima, è presente tra gli espositori con un proprio stand in cui evidenzia, con documentazione, gadgets e materiale informativo le peculiarità storiche, antropologiche e ambientali legate al mondo geominerario sardo insieme alle attività in essere e quelle in programma, tra cui l’iniziativa di riscoperta sostenibile dei siti minerari Open Your Mine.

All’interno dello spazio espositivo, che sta riscuotendo grande interesse e registrando molti contatti tra i visitatori della Bitesp, ospita rappresentanti dei comuni di Buggerru e Pula, la Fondazione Pula Cultura, il Consorzio Turistico dell’Iglesiente di Iglesias e il Consorzio Natura Viva di Domusnovas, seguendo un approccio di promozione turistica diffusa e condivisa con le aree ed i comuni di appartenenza del Parco Geominerario, nell’ottica di una crescita comune.

La VII edizione della Bitesp, con numerosi espositori, eventi e workshop, offre una valida opportunità di incontro fra operatori e territori, in ambito incoming e outgoing, per presentare al meglio singolari esperienze di viaggi e vacanze ad un vasto pubblico interessato alle mete di qualità.