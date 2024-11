Il 25 e 26 novembre a Sestu e a San Giovanni Suergiu gli eventi dell’associazione Ennio Porrino di Elmas

In occasione della Giornata Internazionale contro la violenza nei confronti delle donne, l’associazione culturale musicale Ennio Porrino di Elmas, ha organizzato una serie di eventi dedicati alla sensibilizzazione su questo tema cruciale (con la direzione artistica del maestro Ignazio Perra).

Il programma, pensato per coinvolgere ed emozionare il pubblico, si svolgerà a Sestu il 25 novembre e a San Giovanni Suergiu il 26 novembre proponendo arte, musica e letteratura come strumenti per dar voce alla lotta contro la violenza di genere.

Gli eventi del 25 novembre si svolgeranno a Sestu in collaborazione con l’Associazione TAM TAM anche in occasione dell’8ª edizione della manifestazione ARTINSIEME.

Il primo evento sarà il flashmob intitolato “STOP VIOLENCE”, eseguito dalle danzatrici dell’A.S.D. CIBIESSE Elmas. Ad accompagnare la performance, l’intensa voce della cantante Manuela Ragusa, in una commovente celebrazione della forza e della resistenza delle donne. Il flashmob si svolgerà a partire dalle 16.00 in Piazza Giovanni XXIII, per poi essere replicato alle 16.30 in Piazza Rinascita e alle 17.00 a Casa Ofelia. A seguire i partecipanti potranno visitare le esposizioni di creazioni artistiche ispirate al tema della violenza contro le donne, realizzate da artisti locali. Le opere saranno visibili negli spazi di Casa Ofelia, luogo simbolico di aggregazione e cultura.

Alle 17.30 l’autrice Maria Francesca Chiappe presenterà il suo libro “Non è Lei”, un racconto intenso e toccante che esplora il tema della violenza psicologica e fisica. L’autrice dialogherà con Giusy Fanti, offrendo spunti di riflessione e confronto con il pubblico. La giornata si concluderà con il concerto vocale-strumentale “Rose Spezzate – Racconti di donne in musica” previsto alle ore 18.30. La cantante Manuela Ragusa e il chitarrista Mario Pierno porteranno in scena un’emozionante narrazione musicale, con brani e storie che raccontano il vissuto di tante donne vittime di violenza.

L’evento del 26 novembre si svolgerà a San Giovanni Suergiu in collaborazione con la Scuola Civica di Musica “Don Tore Armeni” e con il comune di San Giovanni Suergiu.

Alle 9.30, nell’Aula consiliare comunale verrà proposto con il concerto vocale-strumentale “Rose Spezzate – Racconti di donne in musica” tenuto dalla cantante Manuela Ragusa e dal chitarrista Mario Pierno, in concomitanza con l’evento organizzato dall’Amministrazione comunale.

L’iniziativa vedrà interventi di autorità locali, professionisti del settore e la partecipazione dei ragazzi della scuola secondaria di primo grado di San Giovanni Suergiu, per sensibilizzare la comunità sulla violenza di genere.

Gli eventi rappresentano un’occasione per sensibilizzare i cittadini e promuovere un messaggio di speranza e cambiamento. Attraverso il potere dell’arte, della musica e della parola, si intende ricordare che la violenza non ha giustificazione e che ogni donna ha diritto alla dignità e al rispetto.

L’ingresso agli eventi è libero e gratuito.