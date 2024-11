Confindustria Sardegna Meridionale ha aperto le porte agli studenti per la 15ª Giornata Nazionale delle Piccole e Medie Imprese

Si è svolta venerdì 22 novembre, la 15ª edizione della Giornata Nazionale delle Piccole e Medie Imprese, il PMI DAY. Anche quest’anno Confindustria Sardegna Meridionale ha aderito a questa importante iniziativa nazionale promossa da Piccola Industria, in collaborazione con le associazioni di Confindustria, per avvicinare i giovani al mondo dell’impresa. L’obiettivo è stato quello di offrire agli studenti l’opportunità di conoscere da vicino le realtà produttive del territorio attraverso incontri e visite guidate.

Più di cento studenti dell’Istituto di Istruzione Superiore “D. Scano – O. Bacaredda” di Cagliari hanno potuto visitare le aziende del Gruppo Grendi, Nuova Icom, Gruppo Sgaravatti e Sogaer. Un’occasione preziosa per osservare da vicino le eccellenze locali, ascoltare storie di imprenditorialità e scoprire come la passione e l’impegno sostengano quotidianamente il tessuto produttivo della nostra regione.

«Il PMI DAY rappresenta un momento chiave per noi imprenditori, un’occasione per condividere con i giovani il valore della cultura d’impresa e per far comprendere come, anche in territori come il nostro, l’iniziativa privata possa aprire nuove strade – ha dichiarato Matteo Baire, presidente del Comitato Piccola Industria di Confindustria Sardegna Meridionale, che ha incontrato personalmente gli studenti -. L’esperienza in azienda è il modo più diretto per consentire ai ragazzi di toccare con mano la vita d’impresa, fatta di spirito di collaborazione, impegno, dedizione e tenacia, elementi chiave che guidano il lavoro quotidiano verso obiettivi concreti e progetti futuri.»

Le piccole e medie imprese, come quelle che nella giornata di oggi aprono le loro porte, sono l’espressione viva di una cultura del lavoro fatta di passione, competenza e innovazione.

La giornata si è conclusa con soddisfazione sia per gli studenti, che hanno potuto vivere un’esperienza formativa unica, sia per le aziende, sempre più convinte del valore di queste iniziative.