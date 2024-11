Dal 5 all’8 dicembre, a Sant’Antioco, si terrà la 20ª edizione di Passaggi d’Autore – Intrecci mediterranei

Venti candeline per Passaggi d’Autore – Intrecci mediterranei, il festival cinematografico organizzato a Sant’Antioco dal Circolo del Cinema “Immagini” (FICC) con la direzione artistica del regista bosniaco Ado Hasanovic e Dolores Calabrò: da giovedì 5 a domenica 8 dicembre, terrà banco nella cittadina costiera del Sulcis l’appuntamento focalizzato sul cinema breve dell’area mediterranea; un appuntamento che si rinnova dal 2005.

Il palinsesto della 20ª edizione del festival sardo si articola come di consueto in varie sezioni tematiche spaziando tra i generi e proponendo in visione, nello spazio dell’Aula Consiliare del Comune, quarantacinque cortometraggi (in lingua originale, con sottotitoli in italiano e in inglese) di produzione nazionale e internazionale. Fulcro di Passaggi d’Autore è naturalmente la sezione Intrecci mediterranei, che nell’arco di tre serate passerà in rassegna ventitré film brevi di una quindicina di paesi del bacino mediterraneo. Si rinnova poi la collaborazione con il Sarajevo Film Festival (SFF) e il francese Festival du court métrage de Clermont-Ferrand con una selezione dei cortometraggi presentati nelle rispettive edizioni di quest’anno che verranno proiettati nel corso di due distinte serate. Immancabile anche lo sguardo sulla produzione sarda con Intrinas, la vetrina che il festival dedica ai registi isolani. Altri eventi usuali di Passaggi d’Autore il focus sui videoclip musicali curato da Bruno Di Marino, il laboratorio di analisi e critica cinematografica di Francesco Crispino e Enrico Azzano, le proiezioni riservate alle scuole. E, a suggello della quattro giorni a Sant’Antioco, la presentazione di I diari di mio padre, il primo lungometraggio del regista e direttore artistico Ado Hasanović premiato pochi giorni fa al trentesimo MedFilm Festival che si è tenuto a Roma.