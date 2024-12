Ultimi impegni, domenica 8 dicembre, a Sant’Antioco, per la ventesima edizione di Passaggi d’Autore – Intrecci mediterranei, il festival del cortometraggio organizzato dal Circolo del Cinema “Immagini” (FICC), in corso da giovedì nella cittadina del sud Sardegna. Due gli appuntamenti in programma nella sala Consiliare del Comune, come sempre con ingresso gratuito: si comincia alle 16.30 con la proclamazione e premiazione del migliore cortometraggio della sezione cardine del festival, Intrecci Mediterranei, la vetrina dei cortometraggi dell’area Mediterranea; il compito di assegnare il riconoscimento spetterà alla giuria composta dagli studenti universitari iscritti a Critica il corto – Giuria Giovani, il laboratorio formativo online di analisi e critica cinematografica curato da Francesco Crispino.

A seguire, alle 18.00, si proietta I diari di mio padre (Italia/Francia, 2024, 93′), il primo lungometraggio documentario del regista bosniaco Ado Hasanović (che con Dolores Calabrò condivide la direzione artistica del festival), reduce dal recente premio Miglior coproduzione euromediterranea Opera Prima e Seconda in collaborazione con la Rappresentanza in Italia della Commissione Europea, ricevuto al trentesimo MedFilm Festival. Prodotto nel 2024, il film si snoda tra le immagini registrate con una videocamera e le pagine dei diari tenuti dal padre del regista, Bekir Hasanović, nei giorni della guerra in Bosnia ed Erzegovina del 1992-1995. Nel suo documentario, Ado Hasanović – che sarà presente alla proiezione – parte da questi materiali per ricostruire, insieme alla madre Fatima, la figura paterna e per riuscire finalmente a sapere come ha fatto a sopravvivere al genocidio di Srebrenica e alla Marcia della Morte, un cammino di cento chilometri nei boschi che è stato percorso nel luglio del 1995 da quindicimila musulmani bosniaci per sfuggire alle forze serbo-bosniache.