Il Consiglio comunale di Carbonia si riunirà venerdì 29 novembre

Il presidente Federico Fantinel ha convocato il Consiglio comunale di Carbonia presso la sala consiliare del Centro Polifunzionale in Piazza Roma in seduta straordinaria e pubblica per la giornata di venerdì 29 novembre, alle ore 13,45, in prima convocazione, e alle 15.00 in seconda convocazione, per la trattazione del seguente ordine del giorno:

1. Interrogazioni e interpellanze e a seguire mozioni e ordini del giorno;

2. Variazione al Bilancio di Previsione 2024-2026;

3. Approvazione aliquote e detrazioni Imu per l’anno 2025 (Legge 27 dicembre 2019, n. 160);

4. Piano delle farmacie – Revisione ordinaria della pianta organica anno 2024 ai sensi dell’art. 2, commi 1 e 2, della Legge 2 aprile 1968 n. 475, e successive modificazioni. Conferma;

5. Modifica al Regolamento per la concessione di contributi ed altri benefici economici in ambito sportivo;