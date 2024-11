Il sindaco di Carbonia interviene sulla riunione del Comitato di Sorveglianza del programma nazionale JTF in corso a Iglesias

Il Just Transition Fund (JTF), o Fondo per una transizione giusta, è uno strumento dell’Unione Europea pensato per aiutare le regioni più colpite dalla transizione verso un’economia climaticamente neutra, come quelle dipendenti da settori ad alta intensità di emissioni di carbonio.

Nel caso del Sulcis Iglesiente, in Sardegna, una delle due aree italiane che beneficia di questo fondo (l’altra è la Puglia con l’area di Taranto), il JTF mira a sostenere la riconversione economica e sociale della regione, storicamente legata all’industria mineraria e pesantemente colpita dalla chiusura delle miniere e dalla crisi industriale.

«Si tratta di uno strumento decisivo per rilanciare il Sulcis Iglesiente, stimolando la diversificazione economica nei settori della green economy, dell’energia rinnovabile, dell’agricoltura, del turismo e dell’economia marina del territorio, favorendo la ricerca, l’innovazione e la digitalizzazione di un territorio che, dopo aver intercettato ingenti risorse del PNRR, si trova davanti a un vero e proprio turning point, un punto di svolta, un treno sul quale dobbiamo salire con il kit di strumenti necessari per affrontare la sfida del JTF», ha dichiarato il sindaco Pietro Morittu.

Le risorse del fondo vengono utilizzate per:

1. Creare nuovi posti di lavoro in settori più sostenibili, come le energie rinnovabili, il turismo sostenibile e l’economia verde.

2. Riqualificare e aggiornare la forza lavoro con nuove competenze richieste nel mercato del lavoro sostenibile.

3. Sostenere le piccole e medie imprese locali nella diversificazione dell’economia del territorio.