Prosegue con grande successo, a Iglesias, la XXVI edizione del Festival Internazionale di Musica da Camera

Prosegue con grande successo la XXVI edizione del Festival Internazionale di Musica da Camera, rassegna cameristica, organizzata dall’associazione Anton Stadler con la direzione artistica del bandoneonista e compositore Fabio Furìa e protagonista al teatro Electra di Iglesias dal 17 novembre al 28 dicembre.

Dopo i concerti di novembre, il Festival prosegue la sua programmazione nel mese di dicembre col terzo appuntamento in programma al Teatro Electra di Iglesias, domenica 1 dicembre. Alle ore 19.00 si terrà il concerto dal titolo “Il giro del mondo in 80 giorni” del Duo Pollice, formato da Paolo e Aurelio Pollice che proporranno un viaggio musicale a 4 mani sul pianoforte, ispirandosi a Phileas Fogg, protagonista de “Il giro del mondo in 80 giorni” romanzo d’avventura di Jules Verne. Il concerto è diviso in quattro parti: la scommessa, l’amore, il progresso e il sogno. A ogni sezione corrisponde un luogo del mondo e un brano musicale. Sarà quindi un intreccio fra pensiero, sensibilità e musica che mette insieme al di là del tempo e dello spazio, linguaggi e poetiche inimmaginabili.

Come ogni anno, anche quest’anno, il Festival Internazionale di Musica da Camera, al fine di diffondere la cultura musicale tra i più giovani, punta al coinvolgimento delle scuole. Infatti, è in programma, sempre al Teatro Electra, un “Mini Festival” con due prestigiosi appuntamenti il 2 e il 9 dicembre, alle ore 10.00. Il primo incontro dal titolo “Il giro del mondo in 80 giorni” vedrà proprio la partecipazione del Duo Pollice, pianoforte a 4 mani: formato da Paolo e Aurelio Pollice.