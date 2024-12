Chiusura stagionale di Open Your Mine ad Iglesias, Miniera di Monteponi, sabato 14 dicembre 2024

Si concluderanno ad Iglesias, sabato 14 dicembre, gli appuntamenti 2024 con Open Your Mine, l’iniziativa ideata, promossa e coordinata dal Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna di concerto con le amministrazioni locali, le associazioni e i gestori dei siti delle aree del Parco.

Presso la Miniera di Monteponi, si alterneranno una serie di eventi ripartiti fra trekking, visite al sito minerario ed appuntamenti serali con premiazioni, consegna attestati, catalogo mostra e interventi tematici.

Organizzata dal Parco Geominerario in collaborazione con il Comune di Iglesias, il Consorzio Turistico per l’Iglesiente, Iglesias Servizi e l’Associazione Pozzo Sella, la giornata si aprirà alle 9.30, con il trekking guidato alla scoperta di gallerie, antichi scavi a cielo aperto, edifici e strutture che resero efficiente, funzionale e tecnologicamente avanzata la vasta area mineraria di Monteponi tra il XIX e il XX secolo. Previste anche visite guidate a Pozzo Sella e alla Galleria Villamarina, attività per cui sarà obbligatorio prenotarsi.

Di sera, presso i locali di Pozzo Sella, dalle 17.00, si terrà la presentazione del catalogo della mostra “Eduzione delle acque a Monteponi”, a cui seguiranno la premiazione del concorso Tesi di Laurea 2024 del Parco Geominerario, la consegna degli attestati di partecipazione al primo corso di Guida del Parco Geominerario, la premiazione del concorso fotografico 2024 “Geositi della Sardegna” del Parco Geominerario e la presentazione del calendario istituzionale 2025 abbinato al concorso fotografico, con intervento finale della guida turistica Maria Paolucci attinente il patrimonio minerario dismesso sui social network.