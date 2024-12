Il Villaggio di Natale a Sant’Antioco, fine settimana di appuntamenti con al centro la tradizione del presepe antiochense

Si avvicina un fine settimana ricco di appuntamenti che animeranno il Villaggio di Natale e più in generale Sant’Antioco, con al centro la tradizione del presepe. Sabato e domenica arrivano infatti “Su Nascimenti in grutta”, il tanto atteso presepe vivente, e l’inaugurazione di quello creato dalla sapiente composizione delle statue del compianto artista antiochese Gianni Salidu, una piacevole consuetudine che ogni anno fa bella mostra di sé per tutto il periodo natalizio.

A fare da contorno, i Mercatini Natalizi di Piazza Umberto e la Casetta di Babbo Natale in Piazza Italia, i cui orari di apertura saranno validi sia per sabato 14 che per domenica 15, dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 17.00 alle 20.00.

Si entra nel vivo alle 17.00, di sabato, con l’inaugurazione del Presepe dello scultore Gianni Salidu, nel Corso Vittorio Emanuele, cui seguirà l’esibizione del Coro Sardo “Santa Margherita” di Bultei.

Domenica sarà invece il turno del presepe vivente che andrà in scena dalle 10.00 alle 18.00, nel Villaggio ipogeo, nelle Grotte del Centro Storico: una vera e propria ricostruzione degli scenari e delle atmosfere della Natività.

Mentre gli amanti del vino e delle produzioni vitivinicole potranno dedicarsi al Workshop gratuito “Introduzione al mondo vitivinicolo e al Carignano”, in programma alle 11.00 e “replica” alle 16.00, presso il Palazzo del Capitolo, in piazza De Gasperi, sala conferenze (per iscrizioni rivolgersi all’info point di via Roma – Visit Sant’Antioco).

Dalle 17.30, spazio agli appuntamenti dedicati ai bambini con l’evento “Sulky Christmas Party”, in Piazza Italia: personaggi gonfiabili a tema natalizio, giochi e intrattenimento per bambini, tra cui truccabimbi, bolle di sapone, baby dance ed effetti speciali.

Qui il programma completo degli eventi in costante aggiornamento: https://visitsantantioco.info/natale-santantioco-2024/