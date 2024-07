Sant’Antioco “Summer Vibes”: da oggi, martedì 9, a domenica 14, un ricco programma di eventi

Prende il via oggi, martedì 9 luglio, con “Aperitivi con l’autore” in piazza De Gasperi, una settimana ricca di appuntamenti per tutti i gusti, tra cultura, enogastronomia, musica, intrattenimento e la prima proiezione della rassegna cinematografica sotto le stelle dell’arena Fenicia, “CineSulky”.

Oggi alle 20.00, ai piedi della biblioteca comunale in piazza Gasperi, il secondo incontro culturale rientrante nella rassegna “Aperitivi con l’Autore: ospiti Gabriele Serreli, ricercatore, e Maria Paolucci, guida turistica e travel creator, che racconteranno le loro esperienze e guideranno gli ospiti alla scoperta del Carignano del Sulcis e del territorio (l’evento include un aperitivo offerto dall’organizzazione).

Domani, mercoledì 10 luglio, al via la rassegna musicale “Suoni Urbani”, che si compone di due appuntamenti che si svolgeranno entrambi nella centralissima Piazza Italia. Il primo live in programma è con la musica italiana di “Nuvolari”, alle 21.30.

Giovedì 11 spazio all’intrattenimento nel Corso Vittorio Emanuele organizzato dagli operatori del Corso, che hanno dato vita alla manifestazione “In Corso D’Opera”, che si terrà ogni giovedì d’estate lungo il caratteristico viale alberato cittadino. Ma non solo: giovedì anche prima proiezione della rassegna cinematografica di “CineSulky” (alle 21.00 si accende il proiettore) con il film pluripremiato, acclamato dal pubblico e dalla critica sia in Italia che all’estero, Io Capitano, di Matteo Garrone, con Seydou Sarr, Moustapha Fall, Issaka Sawagodo. Le proiezioni, all’aperto, si tengono all’Arena Fenicia di via Carducci e i biglietti potranno essere acquistati in data di proiezione un’ora prima dell’inizio dello spettacolo presso la biglietteria dell’Arena Fenicia.

Venerdì 12 saranno ancora il Corso Vittorio Emanuele e la riqualificata Piazza Umberto ad ospitare le “Summer Vibes” antiochensi: in scena il primo momento di “Sulky Sapori & Suoni”, evento che, organizzato dall’Amministrazione comunale, mette insieme l’enogastronomia con la musica e l’artigianato e si terrà ogni venerdì d’estate. Mentre in piazza Umberto andrà in scena la seconda data di “FestArtes, Sulky Jazz e Narrazioni”, con, a partire dalle 21.30, Zoe Pia tenore de Orosei “Antoni Milia”.

Sabato 13 luglio altra tappa di “FestArtes”, che questa volta ci porterà in giro per il centro cittadino con la Seuidstreet band: 30 elementi per musiche jazz, funk, soul & blues.

Domenica 14 si chiude questa lunga scia di eventi estivi (si riprenderà il 18 luglio, come da programma, con “In Corso D’opera) con l’esordio della stagione concertistica della Scuola Civica di musica don Tore Armeni: Piazza Italia ospiterà viola, volino, violoncello e oboe per le musiche di Bizet, Morricone, Piazzola (per citarne alcuni), che proporranno alcune tra le più note colonne sonore dei classici del cinema.