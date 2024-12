Domenica 22 dicembre verrà modificata la circolazione ferroviaria tra Decimomannu e Villamassargia

Dalle ore 11:45, e per tutta la giornata di domenica 22 dicembre 2024, per lavori di potenziamento infrastrutturale programmati da RFI tra le stazioni di Decimomannu e Villamassargia D., la circolazione ferroviaria è sospesa.

Al fine di garantire la continuità del servizio e limitare l’impatto degli interventi sul territorio, Regionale ha previsto corse con bus tra le stazioni di Decimomannu – Villamassargia D. – Iglesias/Carbonia Serbariu.

I tempi di percorrenza dei viaggi in bus potrebbero aumentare in relazione anche al traffico stradale e i posti disponibili possono essere inferiori rispetto al normale servizio offerto. Sui bus non è ammesso il trasporto bici e non è ammesso il trasporto di animali ad eccezione dei cani guida.