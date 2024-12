Il presidente Federico Fantinel ha convocato il Consiglio comunale di Carbonia per lunedì 23 dicembre

Il presidente Federico Fantinel ha convocato il Consiglio comunale di Carbonia presso la Sala Consiliare del Centro Polifunzionale in Piazza Roma in seduta straordinaria e pubblica nella giornata di lunedì 23 dicembre alle ore 12,50, prima convocazione, ed alle

ore 14,00 in seconda convocazione, per la trattazione del seguente ordine del giorno:

1. Interrogazioni e Interpellanze e a seguire mozioni e ordini del giorno;

2. Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute al 31/12/2023, ex art. 20 del D. lgs. n. 175 del 19/08/2016. Servizi pubblici locali di rilevanza economica, D.lgs. 201/2022, art.30.

3. Servizio di tesoreria comunale ai sensi del Testo unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti locali di cui al D. lgs. n. 267/2000. Adesione in estensione al servizio di tesoreria regionale per il periodo 01/01/2025-31/12/2027.