Gianluigi Rubiu (Fratelli d’Italia): «Inaccettabile la chiusura della linea zinco, subito la nazionalizzazione dell’impianto»

«La Glencore con la decisione unilaterale pervenuta in data odierna, alle organizzazioni sindacati, di spegnere gli impianti della linea zinco, da lunedì 23 ha certificato la sua totale l'”inaffidabilità”, ed estrema disonestà nei confronti di un territorio che ha sfruttato sia dal punto di vista ambientale che sociale. Un’azienda che per decenni ha avuto utili ed extra profitti. Attiverò tutte le mie interlocuzioni con il governo affinché si applichino tutte le sanzioni possibili nei confronti dell’azienda e si pongano in atto tutte le iniziative per il recupero dei contributi ottenuti negli ultimi dieci anni dal governo nazionale.»

Il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Gianluigi Rubiu commenta così la decisione annunciata oggi da Glencore di chiudere in anticipo, lunedì 23 dicembre, la linea zinco dello stabilimento di Portovesme.

«Impensabile inviare una comunicazione del genere a pochi giorni dal Natale agli oltre 1.200 dipendenti coinvolti e alle loro famiglie rendendo ancora più flebile ogni speranza e minando seriamente la pace sociale dalle incertezze degli ultimi mesi-

Si ponga fine una volta per tutte a questa agonia con una scelta forte quale è la “nazionalizzazione dell’azienda”, inutile perdere altro tempo – conclude Gianluigi Rubiu -. Congiuntamente alla Regione e ai sindacati si intraprendano tutte le iniziative possibili per evitare il collasso del sistema industriale del Sulcis Iglesiente.»