Giovedì 19 dicembre prima uscita nazionale da premio Ubu per Leonardo Capuano, insignito ieri dell’Oscar del teatro italiano come miglior attore

Sarà in Sardegna la prima uscita nazionale per il fresco premio Ubu 2024 Leonardo Capuano, che chiude a Sant’Antioco il ciclo di residenze di Progetti Carpe Diem con lo spettacolo Sistema Nervoso, in scena giovedì 19 dicembre nella sala consiliare del comune di Sant’Antioco, a partire dalle 17,30.

L’attore di origini cagliaritane è stato insignito ieri (lunedì 16 dicembre) del più importante riconoscimento italiano per il teatro, scelto da una giuria di oltre 70 votanti come miglior interprete.

Prodotto da una delle maggiori istituzioni teatrali, la Compagnia Umberto Orsini di Torino, Sistema Nervoso mette in scena un uomo che cerca di riannodare i fili della memoria, in un dialogo allucinato con – appunto – il proprio sistema nervoso. Una condizione personale che riflette una condizione globale, come parte di un sistema nervoso più grande che è il mondo in cui vive.

Leonardo Capuano chiuderà a Sant’Antioco la terza edizione di Di Terre e di Acque – Luoghi da custodire, la residenza artistica che per tutto dicembre ha visto impegnato un gruppo di artisti under 35 accompagnati da una squadra di tutor qualificati: Leonardo Capuano, Marcella Crivellenti, Francesco Bonomo, Elena Piscitilli, Patrizio Dall’Argine e Roberto Abbiati.

Per la direzione artistica e organizzativa di Aurora Aru e Franco Marzocchi, la residenza porta avanti una riflessione sul tema del mare attraverso elementi antropologici appartenenti sia alla tradizione che alla contemporaneità, rielaborati per restituire memoria e costruire futuro.