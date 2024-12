Il 18 dicembre il comune di Carbonia premierà gli studenti e le studentesse più meritevoli

Mercoledì 18 dicembre, data dell’86° anniversario dell’inaugurazione della città di Carbonia, alle ore 11.00, presso la sala polifunzionale di piazza Roma, si svolgerà la cerimonia di premiazione degli studenti meritevoli di fine ciclo delle scuole secondarie di primo e di secondo grado.

«Nel corso dell’iniziativa verranno premiati studentesse e studenti residenti a Carbonia che nell’anno scolastico 2023/2024 si sono distinti per aver conseguito i massimi risultati all’esame di licenza media e all’esame di maturità. Pertanto, con questo avviso invitiamo tutti i ragazzi e le ragazze di Carbonia, anche coloro che pur essendo residenti in città hanno conseguito questo importante risultato in istituti scolastici di altri Comuni, a presentarsi alla cerimonia di premiazione per ricevere un piccolo ma tangibile riconoscimento dei loro meriti», hanno dichiarato congiuntamente il sindaco Pietro Morittu e l’assessora della Pubblica Istruzione Antonietta Melas.