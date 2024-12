Il Carbonia si rinforza: ufficializzato l’arrivo dell’attaccante Tomas Pavone e del portiere Enrico Galasso

La classifica inizia a preoccupare e il Carbonia si rinforza per costruire il progetto salvezza nel campionato di Eccellenza regionale. I risultati non hanno premiato la squadra di Diego Mingioni che ha fin qui ricevuto spesso complimenti per la qualità del gioco espresso ma, al tempo stesso, ha palesato carenze di organico, alle quali la società sta cercando di porre riparo con alcuni nuovi innesti.

Questa mattina sono stati ufficializzati gli inserimenti in organico di un attaccante e di un portiere.

Tomas Pavone, attaccante argentino (è nato a Carmen de Areco il 1 febbraio 1990) con passaporto comunitario, è chiamato a colmare le lacune in zona goal di una squadra che costruisce tanto ma finalizza troppo poco le numerose occasioni da goal create.

Cresciuto nel settore giovanile dell’Estudiantes de la Plata e del River Plate, in Argentina ha militato in squadre di serie B e C. Ha proseguito la carriera in Venezuela, con il Metropolitanos (Serie A – Coppa internazionale sudamericana), per trasferirsi poi in Europa, prima in Svizzera, poi in Italia, dove ha giocato in Sicilia (Folgore e Licata) e Marche (Atletico Azzurra Colli). Un anno fa l’arrivo in Sardegna, all’Iglesias. Ora al Carbonia di Diego Mingioni.

Il secondo nuovo arrivo è quello di un portiere, Enrico Galasso, classe 1993. Ha maturato esperienze nel massimo campionato regionale, dal Porto Corallo al Tortolì, Muravera, Ferrini, Castiadas e la scorsa stagione vincendo il campionato di promozione a Monastir.

Nelle fotografie allegate, Tomas Pavone ed Enrico Galasso.