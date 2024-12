L’Iglesias cambia: svincolati Mauricio Bringas e Artur Sagitov

L’Iglesias cambia, alla vigilia della partita con il Bari Sardo. La società guidata dal presidente Giorgio Ciccu ha svincolato Mauricio Bringas e Artur Sagitov. Il centrocampista argentino proseguirà la stagione con la maglia della capolista Budoni.

Le partenze potrebbero non fermarsi qui. La società, intanto, sta portando avanti diverse operazioni per colmare il vuoto lasciato dalle partenze e migliorare l’organico per il proseguo del campionato. La classifica oggi non risponde alle aspettative e al reale valore dell’a squadra, i playoff sono distanti ben 7 punti, ma l’Iglesias non s’arrende e crede ancora di poter inserirsi per raggiungere uno dei primi cinque posti.