Villamassargia allestita a festa. La sindaca: «Luminarie importanti quanto un’opera pubblica per il benessere di tutti»

Per le strade del comune di Villamassargia sono state ufficialmente accese le prime luminarie natalizie per entrare nell’atmosfera della festa più attesa dell’anno.

Se la facciata del Comune è arricchita da una struttura con la forma dell’immancabile albero addobbato, luci sfavillanti e decorazioni come ghirlande, stelle, renne e archi beneauguranti, sono in fase di allestimento in piazza Pilar, scalinata santa Croce, via Sicilia, rotatoria in via dello Sport, via Iglesias, piazza dello Sport e altri punti tra cui i cosiddetti “angoli selfie” per lo scatto di foto ricordo come la panchina di via Cavallera, le scalette san Pietro, piazza Puglisi e piazza Spano con fioriere che impreziosiscono il decoro urbano lungo le strade.

«Ogni anno ci impegniamo a realizzare allestimenti natalizi sempre nuovi – ha spiegato la sindaca Debora Porrà – perché li trovo importanti tanto quanto un’opera pubblica. Ci sarà infatti sempre un problema da risolvere ma finché saremo in grado di stupire un bambino o a rincuorare una persona che soffre con un’accoglienza luminosa, sarà utile ogni addobbo.»

L’iter dell’ allestimento è seguito dal vicesindaco Francesco Mameli e dall’assessore Stefano Osanna e sarà completato la prossima settimana con l’illuminazione delle facciate delle chiese romaniche di Nostra Signora del Pilar e di quella parrocchiale della Madonna della Neve, oltre che altri punti luce che daranno seguito al suggestivo cielo stellato che parte da via Stazione.

Gli addobbi faranno da cornice al primo appuntamento del calendario degli eventi natalizi organizzati dall’Amministrazione comunale. Stasera, dalle ore 16.30, in piazza Pilar, i bambini saranno intrattenuti dallo spettacolo delle bolle di sapone e dal Grinch, il buffo personaggio dal pelo verde protagonista di alcune note pellicole di animazione.

Gli allestimenti natalizi accoglieranno con un’atmosfera gioiosa cittadini e visitatori fino al prossimo 9 gennaio 2025.