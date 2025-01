Carla Cocco, Andrea De Luca e Sandro Dessì venerdì 3 gennaio hanno portato al Centrale di Carbonia “Il dono di Natale” di Grazia Deledda – di Nadia Pische

Carla Cocco, Andrea De Luca, Sandro Dessì… un trio delicato, armonioso, fluido che venerdì 3 gennaio al Teatro Centrale di Carbonia ha deliziato il pubblico presente in sala.

“Il dono di Natale”, di Grazia Deledda è una novella che narra di antiche tradizioni sarde. La trama si snoda tra sentimenti e stati d’animo che compaiono come per magia nelle giornate delle feste tipiche del periodo natalizio quando in casa regnano la serenità, l’attesa e la condivisione.

Un racconto che in un primo momento sembra coinvolgere solo i bambini, ma subito dopo “acchiappa” quel bambino che si nasconde dentro ognuno di noi. Grazia racconta di un luogo fatato: un villaggio sepolto dalla neve, in una Sardegna pastorale come in una storia senza tempo. «E’ la vigilia di Natale, a casa di due famiglie umili si attende l’arrivo di un dono misterioso che darà gioia a tutti.»

Lo stesso dono che tutti vorrebbero ricevere!

Parole, musiche e voce narrante riportano in vita l’autrice quasi al punto di vederla mentre sfoglia la sua vita tra le strade di Nuoro.

Un’interpretazione, quella vista a teatro venerdì scorso, che evoca sapori antichi, nostalgia di tempi lontani.

Nadia Pische