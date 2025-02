Domenica sera, al Teatro Centrale di Carbonia, andrà in scena lo spettacolo “Le Volpi”

Dopo il successo dei primi due appuntamenti, che hanno fatto registrare il sold out, domenica 2 febbraio, alle ore 20.30, è in programma il terzo appuntamento con la nuova stagione 2024-2025 di prosa e danza organizzata dal CeDAC/ Circuito Multidisciplinare dello Spettacolo dal Vivo in Sardegna al Teatro Centrale di Carbonia con il patrocinio e il sostegno del comune di Carbonia, della Regione Sardegna e del MiC/Ministero della Cultura e con il contributo della Fondazione di Sardegna.

Sul palco andrà in scena lo spettacolo “Le Volpi”, di Lucia Franchi e Luca Ricci/CapoTrave con Giorgio Colangeli, Manuela Mandracchia, Federica Ombrato, per la regia di Luca Ricci.